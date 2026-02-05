Il premier britannico Starmer si scusa per la nomina di Mandelson

Il premier britannico Keir Starmer ha chiesto scusa pubblicamente per aver nominato Peter Mandelson come ambasciatore a Washington. La scelta è finita sotto accusa perché Mandelson aveva rapporti con Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali. Starmer ha ammesso che si è trattato di un errore e ha promesso di fare più attenzione in futuro. La vicenda ha fatto discutere in politica e tra i cittadini, che chiedono trasparenza e responsabilità.

Il 5 febbraio il primo ministro britannico Keir Starmer si è scusato pubblicamente per aver nominato Peter Mandelson ambasciatore a Washington nonostante i legami con il criminale sessuale Jeffrey Epstein. "Nessuno di noi era consapevole della gravità della situazione", aveva aggiunto. Arrivato a Downing street nel luglio 2024, Starmer aveva promesso di mettere fine agli scandali che avevano caratterizzato gli ultimi governi conservatori. Ma da allora ha dovuto congedare vari ministri coinvolti in scandali e rinunciare ad alcuni punti del suo programma economico e sociale, e questo ha intaccato notevolmente il suo credito politico e la sua popolarità.

