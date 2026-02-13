Stiamo distruggendo la nostra economia Capezzone a Mattino 5 sulla transizione ecologica Cosa ha detto

Daniele Capezzone ha affermato nel programma Mattino 5 che la transizione ecologica sta danneggiando l'economia italiana. La causa principale è la forte riduzione delle vendite di auto tradizionali, che ha portato a un calo delle attività nelle officine e nelle concessionarie. Un esempio concreto è il drastico decremento delle immatricolazioni di vetture a combustione, che ha coinvolto anche le piccole imprese del settore.

Il settore delle automotive è stato uno dei più colpiti dalla transizione ecologica, che ne ha causato una restrizione del mercato. Di questo si discuteva nella trasmissione di approfondimento Mattino 5, dove nella puntata di oggi è intervenuto il direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone: "Noi stiamo distruggendo la nostra economia. Prendi il settore auto, avevamo un settore auto in cui Italia, Francia e Germania erano al top del settore auto. No, sono arrivati i talebani, hanno detto via le auto diesel, via le auto a benzina, tutto elettrico, mi raccomando, sennò distruggiamo il pianeta". I dati mostrati dal conduttore Francesco Vecchi mostrano che l'andamento della produzione ha infatti subito un profondo collasso, passando da 880.