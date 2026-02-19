Il piano di Trump per l’attacco all’Iran | Ma il presidente non ha ancora deciso

Donald Trump potrebbe ordinare un attacco contro l’Iran questa settimana, a causa delle tensioni crescenti tra i due paesi. La decisione dipende ancora dalla valutazione degli ultimi sviluppi, tra cui l’abbattimento di un drone americano da parte delle forze iraniane. In settimana, i militari statunitensi hanno rafforzato la presenza nella regione, mentre le comunicazioni tra Washington e Teheran restano tese. La Casa Bianca mantiene il segreto sulla possibile azione militare, che potrebbe essere annunciata in qualsiasi momento.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump può dare l’ordine di attaccare l’Iran anche questa settimana. Perché le forze Usa in Medio Oriente sono abbastanza numerose. Ma l’ultima decisione sulla diplomazia o la guerra spetta alla Casa Bianca. Lo affermano funzionari dell’amministrazione e del Pentagono secondo il New York Times, che conferma le anticipazioni di CNN e CBS News. Anche il Nyt riporta che Trump non ha dato alcuna indicazione di aver preso una decisione su come procedere. Intanto, fa sapere l’agenzia di stampa France Presse, Washington ha avvertito Teheran. Sarebbe «ben consigliato» raggiungere un accordo.🔗 Leggi su Open.online

Tensioni Usa-Iran, tutte le opzioni di attacco: ecco cos'ha chiesto il presidente TrumpIl presidente Donald Trump ha chiesto di valutare tutte le opzioni per rispondere alle tensioni con l’Iran.

Iran, Trump: “Pronti ad aiutare i manifestanti”. Il Wsj: discusso un piano d’attacco, ma non è imminenteGli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a sostenere i manifestanti in Iran, che si oppongono alle restrizioni e chiedono maggiore libertà.

Il leader supremo iraniano minaccia Trump: l'Iran pronto a una dura risposta

