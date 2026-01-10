Iran Trump | Pronti ad aiutare i manifestanti Il Wsj | discusso un piano d’attacco ma non è imminente
Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a sostenere i manifestanti in Iran, che si oppongono alle restrizioni e chiedono maggiore libertà. Trump ha comunicato questa posizione tramite la sua piattaforma Truth. Nel frattempo, il Wall Street Journal segnala che è stato discusso un piano d’attacco, anche se non è imminente. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con attenzione internazionale alle dinamiche nel paese.
“Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare i manifestanti iraniani. Lottano per la libertà”. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Usa Donald Trump su Truth. Intanto – nonostante il blackout di internet e un bilancio di diversi morti e migliaia di arresti – il popolo iraniano non si ferma. E torna in piazza per portare avanti una protesta giunta ormai al suo quattordicesimo giorno, che per numeri e portata non ha precedenti negli ultimi tre anni. Intanto fonti informate al Wall Street Journal riferiscono che funzionari dell’amministrazione di Donald Trump hanno avuto discussioni “ preliminari ” su un eventuale attacco contro l’Iran, qualora fosse necessario dare seguito alle minacce del presidente e sarebbero già stati individuati i possibili obiettivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
