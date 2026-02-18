Perù destituito il presidente ad interim José Jerí | Parlamento approva impeachment

Il Parlamento peruviano ha rimosso il presidente ad interim José Jerí dopo aver approvato l’impeachment, accusandolo di aver favorito assunzioni irregolari e traffico di influenze. La decisione arriva in un momento di forte tensione politica nel paese, con i parlamentari che contestano le sue azioni e chiedono un cambio di leadership. Jerí aveva assunto il ruolo di presidente ad interim poco tempo fa, in una fase di instabilità politica che sta scuotendo il Perù.

Il Parlamento del Perù ha destituito il presidente ad interim José Jerí al termine di un procedimento di impeachment per presunto traffico di influenze e assunzioni irregolari. La mozione di censura presentata dall’opposizione ha ottenuto 75 voti favorevoli, 24 contrari e tre astensioni. Con la destituzione, il Parlamento ha dichiarato “vacante” la carica di presidente della Repubblica. In attesa della nomina di un nuovo presidente del Parlamento, che assumerà poi la guida dello Stato, il Paese resta in una fase di transizione politica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

