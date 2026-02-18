Scandalo in Perù il Parlamento destituisce il presidente ad interim José Jerì a soli quattro mesi dal suo insediamento

Il Parlamento peruviano ha rimosso José Jerí, presidente ad interim, dopo soli quattro mesi in carica. La decisione è arrivata in seguito a un’indagine su presunti incontri segreti tra Jerí e imprenditori cinesi, che non avrebbe dichiarato. La questione ha scatenato polemiche e proteste tra i cittadini, che chiedono trasparenza e responsabilità dai loro rappresentanti. Jerí aveva assunto la guida del Paese in un momento di crisi politica, ma ora si trova di fronte a un’improvvisa fine del suo incarico.

È durato appena quattro mesi il mandato di José Jerí, presidente ad interim del Perù. Con una decisione shock, infatti, il politico è stato destituito dal Parlamento a seguito dello scandalo su presunti incontri non dichiarati con imprenditori cinesi. Un'indagine chiamata 'Chifa-gate', come il piatto peruviano di origine cinese che sta creando un vero e proprio tsunami politico. Il "Chifa-gate" e il voto che taglia la testa al governo. Stando a quanto trapela, la miccia è partita da alcune riunioni tenute lontano dai riflettori, mai annotate come avrebbero dovuto e che, però, sono state scoperte da un'inchiesta giornalistica.