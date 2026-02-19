Il parroco di San Francesco di Paola | No alle fedi per i matrimoni portate dagli animali

Il parroco di San Francesco di Paola ha deciso che gli animali non potranno più portare le fedi durante i matrimoni. La causa è la volontà di mantenere la cerimonia sotto il controllo esclusivo degli esseri umani. In passato, alcuni sposi avevano scelto di affidare ai propri animali questa funzione simbolica, ma ora questa pratica sarà vietata. La decisione mira a rispettare le tradizioni religiose e a evitare eventuali disguidi durante la celebrazione. La modifica riguarda tutte le future cerimonie nella chiesa.

Gli animali non potranno portare le fedi agli sposi durante la celebrazione dei matrimoni, funzione che potrà essere svolta solo da essere umani. È questa l'indicazione che la parrocchia di San Francesco di Paola, ha dato alle coppie che intendono convolare a nozze nella chiesa di via Sant'Oliva. Il parroco, frate Francesco Carmelita, ha infatti pubblicato sui social alcune norme per la celebrazione dei matrimoni che prevedono il divieto di lanterne lungo la navata centrale, dell'uso di tappeti usati, del lancio di coriandoli e stelle filanti. "In passato è capitato che alcuni cagnolini fossero usati per portare le fedi all'altare - dice Carmelita -.