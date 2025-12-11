Musica per unire Italia e Bénin | alla Basilica di San Francesco di Paola il concerto The Guitar Quintet

La Basilica Reale di San Francesco di Paola ospita questa sera alle 19 il concerto “ The Guitar Quintet ”, promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli guidato dal console Giuseppe Gambardella, in collaborazione con la business unit di Dielle srl – Plc Marine e con la chitarrista Anna Della Ragione. Programma musicale. Il pubblico ascolterà il Concert in D Major RV93 di Vivaldi e il Guitar Quintet n. 6 G.448 di Boccherini, eseguiti da un ensemble formato da Anna Della Ragione alla chitarra, Sergio Carnavale e Isabella Parmiciano ai violini, Tiziana Traverso alla viola e Gianpaolo Nigro al violoncello. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

