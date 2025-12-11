Musica per unire Italia e Bénin | alla Basilica di San Francesco di Paola il concerto The Guitar Quintet

Questa sera alle 19, nella Basilica Reale di San Francesco di Paola a Napoli, si terrà il concerto “The Guitar Quintet”, un evento che celebra l’amicizia musicale tra Italia e Bénin. Promosso dal Consolato del Bénin e organizzato in collaborazione con Dielle srl e la chitarrista Anna Della Ragione, l’evento intende unire le due culture attraverso la musica.

La Basilica Reale di San Francesco di Paola ospita questa sera alle 19 il concertoThe Guitar Quintet ”, promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli guidato dal console Giuseppe Gambardella, in collaborazione con la business unit di Dielle srl – Plc Marine e con la chitarrista Anna Della Ragione. Programma musicale. Il pubblico ascolterà il Concert in D Major RV93 di Vivaldi e il Guitar Quintet n. 6 G.448 di Boccherini, eseguiti da un ensemble formato da Anna Della Ragione alla chitarra, Sergio Carnavale e Isabella Parmiciano ai violini, Tiziana Traverso alla viola e Gianpaolo Nigro al violoncello. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

