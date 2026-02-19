Il Padrino-Parte III? È il solito diluvio
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Il Pardino-Parte III - Iris) A poche ore dalla morte del grande attore americano Robert Duvall, il canale Iris lunedì in prima serata ha concluso il ciclo dedicato alla trilogia di Francis Ford Coppola mandando in onda Il Padrino-Parte III. Pur non essendo presente nell’ultimo capitolo della saga, la scomparsa di Duvall ha sicuramente inciso sul traino del film sul canale 22 di Mediaset, tanto da risultare il più visto in prime time tra i non generalisti con quasi 300mila spettatori e il 2% di share, picchi oltre 350mila e vicini al 3%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Un'Italia tutto cuore batte la Scozia sotto il diluvio: il Sei Nazioni parte col bottoL’Italia batte la Scozia all’Olimpico, con il punteggio di 18-15.
Luca Guadagnino: Jack di Coppola è un capolavoro e Il Padrino - Parte III è il migliore della trilogiaIl regista Luca Guadagnino ha svelato i suoi film preferiti da guardare a Natale, includendo Il Padrino - Parte III e Jack di Coppola. Luca Guadagnino, il regista italiano acclamato per il successo di ... movieplayer.it
I consigli di Luca Guadagnino: «A Natale riguardatevi il Padrino III»Accanto a nomi come Stefano Sollima e Paolo Sorrentino, che hanno valicato i confini nazionali attirando ulteriore consenso nel mercato estero, un cineasta italiano con cui da un po’ di anni tutte le ... unionesarda.it
Una coincidenza che sembra scritta dal destino del cinema. Nella celebre scena della festa in Il Padrino – Parte II, i fratelli Corleone lasciano la tavola uno dopo l’altro… nello stesso ordine in cui, anni dopo, gli attori ci hanno lasciati nella vita reale. John Cazal facebook
È morto #PinoColizzi, storico #doppiatore, voce di attori come Michael Douglas, Jack Nicholson, Robert De Niro (Il padrino, Parte II), Martin Sheen (Apocalypse Now). Ricordato come "uno dei maestri dell'arte del doppiaggio", fu anche attore. Si è spento a 8 x.com