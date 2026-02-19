Il Padrino-Parte III? È il solito diluvio

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Il Pardino-Parte III - Iris) A poche ore dalla morte del grande attore americano Robert Duvall, il canale Iris lunedì in prima serata ha concluso il ciclo dedicato alla trilogia di Francis Ford Coppola mandando in onda Il Padrino-Parte III. Pur non essendo presente nell’ultimo capitolo della saga, la scomparsa di Duvall ha sicuramente inciso sul traino del film sul canale 22 di Mediaset, tanto da risultare il più visto in prime time tra i non generalisti con quasi 300mila spettatori e il 2% di share, picchi oltre 350mila e vicini al 3%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

