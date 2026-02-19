L’Inter ha subito una sconfitta pesante di 3-1 contro il BodøGlimt in Champions League, facendo emergere il “coccodrillo” Sucic come nuovo punto di riferimento. Il centrocampista bosniaco ha dimostrato qualità e presenza in campo, lasciando il segno contro i vicecampioni d’Europa. La squadra di Inzaghi ha faticato a contenere le iniziative norvegesi, che hanno sfruttato al meglio le occasioni offensive. Questo risultato accende nuovi confronti nel girone e mette in luce la crescita del giovane talento. La partita si è conclusa con sorprese e conferme.

Nel match di Champions League tra BodøGlimt e Inter, i vicecampioni d’Europa hanno subito una pesante sconfitta per 3-1 sul campo della sorprendente Cenerentola squadra norvegese. L’unico episodio degno di nota è arrivato durante il primo tempo al 37° minuto, su una punizione a favore dei padroni di casa: Sommer ha schierato la barriera con quattro uomini, mentre dietro, Suci? ha ripreso la celebre posizione del “coccodrillo”, stendendosi a terra durante la battuta. Molti tifosi, guardando la partita, sono stati riportati indietro nel tempo: quel gesto “ Suci? fa il coccodrillo ” ha fatto subito pensare a Marcelo Brozovi?. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Il nuovo faro nerazzurro: il “coccodrillo” Sucic sulle orme del connazionale Brozovic

Fede e delitti: Glenn Close e Josh O’ Connor sulle orme di Agatha Cristie nel nuovo “Knives Out”Nel nuovo film “Knives Out”, Glenn Close e Josh O’Connor interpretano personaggi che si muovono nel mondo della narrativa di Agatha Christie.

Chaka Traorè sulle orme di Bartesaghi? Il talento del Milan Futuro è decisivo e sta segnando tantoChaka Traorè, giovane attaccante del Milan Futuro nato nel 2004, ha mostrato un rendimento eccezionale nelle ultime settimane, segnando quattro reti in cinque partite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.