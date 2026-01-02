Fede e delitti | Glenn Close e Josh O’ Connor sulle orme di Agatha Cristie nel nuovo Knives Out

Roma, 2 gennaio 2026 – “Quando tre dei miei agenti mi hanno chiamata contemporaneamente, ho capito che si trattava di qualcosa di piuttosto speciale. ‘Riceverai una telefonata’. E in effetti l'ho ricevuta, era da Rian Johnson”. Glenn Close ricorda il primo incontro con il regista di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Il terzo film, dopo Cena con delitto (2019) e Glass Onion (2022), dedicato alle indagini dell'eccentrico detective Benoit Blanc interpretato da Daniel Craig e disponibile su Netflix. Dopo aver raccontato il contrasto tra ricchi e poveri e l'avidità delle classi privilegiate, ora il regista si misura con temi ancora più complessi: la fede e il fanatismo ideologico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fede e delitti: Glenn Close e Josh O’ Connor sulle orme di Agatha Cristie nel nuovo “Knives Out” Leggi anche: Intervista a Glenn Close: fede, umanità e mistero nel nuovo Knives Out Wake Up Dead Man Leggi anche: Knives Out 3, Josh O’Connor nervoso sul set con Josh Brolin: "Ho chiesto di rigirare una scena" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fede e delitti: Glenn Close e Josh O’ Connor sulle orme di Agatha Cristie nel nuovo “Knives Out” - Il regista Rian Johnson e i divi raccontano “Wake Up Dead Man”, giallo da camera che usa il fanatismo ideologico e il microcosmo di una comunità religiosa per indagare le derive del presente. msn.com

