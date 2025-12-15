Sequestro nel Sannio di oltre 400 peluche Labubu contraffatti

Durante i mercatini di Natale nel Sannio, le Fiamme Gialle di Benevento hanno sequestrato oltre 400 peluche Labubu contraffatti, denunciando un venditore ambulante. L’operazione fa parte di un controllo finalizzato a tutelare i consumatori e a contrastare la vendita di prodotti falsificati.

Comunicato Stampa Operazione della Guardia di Finanza di Benevento durante i mercatini di Natale: denunciato un venditore ambulante Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Benevento, nel corso di un servizio d’Istituto finalizzato alla verifica del rispetto della normativa in materia . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com

