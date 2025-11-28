i russi iniziano a sentire il peso economico della guerra di putin

In Italia circola un certo scetticismo ogni volta che i media raccontano il peggioramento dell’economia russa. È lo strascico di un equivoco nato all’inizio dell’invasione in Ucraina, quando diversi analisti occidentali avevano annunciato un collasso imminente della Russia, paragonabile agli anni Novanta. Poi quel crollo non è arrivato, Putin è rimasto saldo al Cremlino e l’apparato repressivo ha continuato a funzionare col solito ricambio di generali precipitati volontariamente o meno dalle finestre. I dati ufficiali hanno perfino mostrato il prodotto interno lordo in crescita, creando l’illusione di un sistema che reggeva, nonostante tutto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

