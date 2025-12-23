Zelensky | Putin continuerà la guerra finché avrà soldi per farlo – Il video

Nel suo intervento, Zelensky sostiene che Putin proseguirà la guerra finché avrà risorse finanziarie per mantenere il supporto interno e finanziare le operazioni militari. La dichiarazione evidenzia l'importanza del denaro come elemento chiave nel conflitto, sottolineando come le risorse economiche influenzino le decisioni strategiche e le dinamiche sul campo.

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky: 'Massiccio attacco con 30 missili e 650 droni'. tg24.sky.it

Incontro a tre con Zelensky, Putin e Trump per far finire subito la guerra in Ucraina - Gli Stati Uniti hanno proposto un formato di incontro che coinvolga Ucraina, Russia, Stati Uniti e rappresentanti dell'Unione europea come parte ... msn.com

Zelensky: Putin continuerà la guerra finché avrà soldi per farlo

Zelensky: «Putin ci farà guerra finché avrà soldi per farlo» x.com

UCRAINA | Putin lancia l'offensiva di Natale, pioggia di missili russi. Morto un bimbo di 4 anni. Zelensky: "Colpisce nel pieno delle trattative" #ANSA - facebook.com facebook

