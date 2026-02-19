Il Ministero dell' Interno ' beffa' sette comuni foggiani ammessi e poi esclusi da finanziamenti

Il Ministero dell’Interno ha escluso sette comuni foggiani dai finanziamenti del Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni, dopo averli inizialmente ammessi. La decisione ha sorpreso gli amministratori di Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Carlantino, Celenza Valfortore, Panni e Poggio Imperiale, che avevano già avviato progetti di riqualificazione. La revoca arriva inaspettata e crea disagio tra i sindaci, preoccupati per la possibilità di bloccare gli interventi programmati. La situazione rimane incerta mentre i comuni attendono chiarimenti ufficiali.

Il bando, previsto dalla Legge n. 158 del 6 ottobre 2017 destinato a progetti di valorizzazione e rigenerazione dei centri con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti - pubblicato nel luglio 2023 dal dipartimento Casa Italia - prevedeva contributi fino a 700.000 euro per ogni Comune, anche in forma associata. Il 20 agosto 2024 sulla Gazzetta Ufficiale si pubblica l'elenco dei Comuni ammessi: 245 per un totale di 144 interventi (alcuni in forma associata). Per gli esclusi la possibilità di impugnazione entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. Ma nel giro di poche settimane le cose sarebbero cambiate.