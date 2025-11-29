Somme dalla Regione per la videosorveglianza nel Palermitano 8 Comuni ammessi e 34 esclusi
Sono in totale 8 i progetti per la videosorveglianza urbana presentati dai Comuni della provincia di Palermo che verranno finanziati dalla Regione, 34 invece quelli esclusi. L’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità ha approvato, infatti, con decreto del dirigente generale del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
