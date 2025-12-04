Cristina Alongi morta schiacciata da un albero | Comune di Napoli e Ministero dell’Interno giudicati responsabili della tragedia
Il Tribunale civile di Napoli ha riconosciuto un risarcimento di circa 215mila euro a Elio Alongi, fratello di Cristina Alongi, la 44enne travolta dal crollo di un pino in via Aniello Falcone il 10 giugno 2013. Comune di Napoli e ministero dell’Interno sono stati ritenuti responsabili per. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
