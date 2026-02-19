Il Milan non sfrutta l’occasione | con il Como arriva un pareggio in rimonta L’Inter rimane a +7

Il Milan ha pareggiato contro il Como, un risultato che compromette la possibilità di ridurre le distanze dall’Inter. La squadra di Max Allegri ha recuperato lo svantaggio, ma il 1-1 finale non basta a chiudere il gap di sette punti dalla capolista. La partita si è svolta in un clima di tensione, con i rossoneri che hanno sprecato diverse occasioni da gol. Il pareggio arriva in occasione dell’ultimo minuto, quando il Como si difende con ordine. Il Milan ora deve reagire in vista delle prossime sfide.

Il Milan aveva la grande occasione di rimanere quanto più possibile vicina alla capolista Inter ma il recupero della 24a giornata contro il Como vede i rossoneri di mister Max Allegri non andare oltre l'1-1 (in rimonta per giunta) rimanendo quindi a 7 lunghezze di distanza dal vertice. L'Inter, infatti, è sempre saldamente prima con 61 punti contro i 54 di Modric e compagni. Terza posizione per il Napoli a quota 50, quindi Roma quarta con 47 e Juventus quinta con 46. Il Como si conferma al sesto posto con 42 a braccetto con l'Atalanta. MILAN-COMO 1-1 La sfida di San Siro prende il via con buoni ritmi e le due squadre che provano a farsi vedere dalle parti del portiere avversario.