Calciomercato Milan, Igli Tare potrebbe essere alla ricerca di un difensore per la prossima stagione. Occhio all'occasione in Serie A. Ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Difesa colpo cercarsi: il Milan sfrutta l’occasione sul calciomercato? Occhio alla Serie A

Leggi anche: Calciomercato Milan: Fullkrug ad un passo, ma occhio anche alla difesa

Leggi anche: Calciomercato Milan, per la difesa occhio a Kristensen. Perde quota un altro nome

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nereto, colpo di spessore per la difesa: ufficiale Casimirri; Ufficiale - Real Torre: nuovo innesto nella difesa biancorossa. Il nome; Difesa colpo cercarsi: il Milan sfrutta l’occasione sul calciomercato? Occhio alla Serie A.

Colpo Milan in difesa, Allegri ringrazia: lo voleva già in estate - Il Milan torna protagonista in Serie A e prepara un colpo mirato in difesa, perché Allegri vuole certezze e Tare è deciso ad accontentarlo. calciomagazine.net