Food 50 Top Italy 2026 | Cipriani di Rio de Janeiro ‘Miglior ristorante italiano al mondo’

Il Ristorante Hotel Cipriani di Rio de Janeiro, sotto la guida dello chef Nello Cassese, è stato riconosciuto come il miglior ristorante italiano al mondo dalla guida 50 Top Italy 2026. Questa prestigiosa classifica celebra l'eccellenza della cucina italiana, distinguendo le eccellenze sia in Italia che all'estero.

Il Ristorante Hotel Cipriani di Rio de Janeiro, guidato dallo chef Nello Cassese e ospitato nell'omonimo edificio, è stato nuovamente nominato miglior ristorante italiano al mondo dalla guida 50 Top Italy 2026, che presenta il meglio della ristorazione italiana in Italia e all'estero. Il secondo posto è andato a Il Carpaccio, guidato da Alessandra Del Favero e Oliver Piras, situato presso Le Royal Monceau, a Parigi.

