Quanto costa mangiare nel miglior ristorante italiano al mondo

Da Vittorio, il ristorante della famiglia Cerea, è stato inserito da La Liste 2025 (una delle classifiche gastronomiche internazionali più autorevoli) nella lista dei migliori ristoranti al mondo a pari merito con altre nove realtà globali. Creata nel 2015, La Liste nasce con l’obiettivo di unificare giudizi e valutazioni provenienti da guide professionali, blog gastronomici e stampa internazionale, restituendo una fotografia oggettiva della ristorazione mondiale. Il suo algoritmo analizza dati provenienti da 1.100 fonti, monitorando 38.000 ristoranti e selezionandone 1.000 per il ranking finale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa mangiare nel miglior ristorante italiano al mondo

Scopri altri approfondimenti

? Oggi ho portato Sara di @ifppiemonte a mangiare il SUPPLÌ in uno dei posti più recensiti di Roma... e la sorpresa? Costa solo 1,50€! E qual è il tuo supplì preferito? Faccelo sapere nei commenti Ci troviamo da: @lacasadelsuppli Piazza dei Re di - facebook.com Vai su Facebook

Rasmus Munk, quanto costa mangiare nel ristorante dello chef migliore del mondo: da "Alchemist" un menu da 700 euro a persona (e la cena dura sei ore) - Se nella finzione le parole dello chef Julian Slowik, protagonista del film “The Menu”, suonavano folli ... Si legge su leggo.it

Fino a 5mila euro in totale: ecco quanto costa mangiare nei primi 10 migliori ristoranti al mondo - L’edizione 2024 degli Oscar della gastronomia, presentata il 5 giugno al Wynn Hotel di Las Vegas, ha premiato la Spagna con il podio assegnato al trio Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casaña del ... Segnala gamberorosso.it

Rasmus Munk, quanto costa mangiare nel ristorante dello chef migliore del mondo: da "Alchemist" un menu da 700 euro a persona (e la cena dura sei ore) - Rasmus Munk atteso in Italia per "Buonissima 2025" Rasmus Munk è atteso in Italia, ospite d’onore a Torino di Buonissima 2025, uno degli eventi gastronomici più importanti dell’anno. Lo riporta leggo.it