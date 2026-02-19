Il marito dell’influencer Siu a processo per tentato omicidio | il foro nel petto e poi il coma tutti i punti ancora oscuri della vicenda

Siu, influencer molto seguita, ha subito un grave episodio che ha portato il marito a finire sotto processo per tentato omicidio. La sera dell’aggressione, l’uomo avrebbe sferrato un colpo al petto della compagna, lasciandola in condizioni gravissime. La vittima è rimasta in coma per diverse settimane, mentre sul suo corpo sono stati trovati numerosi punti di sutura. La vicenda si complica ulteriormente, poiché molte domande restano senza risposta sulla dinamica dell’accaduto. La procura ha deciso di proseguire le indagini.

Un foro al petto, un coma prolungato e una verità rimasta frammentata per oltre un anno e mezzo tra le mura di una villetta a Chiavazza, nel Biellese. Ora, il dramma che quasi un anno e mezzo fa ha travolto Soukaina El Basri – la trentenne nota sui social come l’influencer “ Siu ” – arriva a una svolta giudiziaria. Il giudice per l’udienza preliminare di Biella ha infatti disposto il rinvio a giudizio per il marito, il 37enne Jonathan Maldonat o, con le pesantissime accuse di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. La dinamica e le versioni contrastanti. Come riportato da RaiNews, la vicenda risale al 16 maggio del 2024, quando le autorità e i soccorritori trovarono la donna gravemente ferita nella propria abitazione in via Coppa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il marito dell’influencer Siu a processo per tentato omicidio: il foro nel petto e poi il coma, tutti i punti ancora oscuri della vicenda L’influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto nel 2024, il marito a processo per tentato omicidioNel 2024, Siu, influencer nota sui social, è stata trovata in casa con un foro nel petto, un episodio che ha fatto scattare l’arresto del marito, Jonathan Maldonato. I 4 punti oscuri dell’omicidio di Federica: l’ora del massacro, il piano di Carlomagno, il complice misterioso e l’arma del delitto sparitaL’omicidio di Federica ha ancora aspetti irrisolti che sollevano numerosi interrogativi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trovata ferita in casa, il marito dell'influencer Siu a processo per tentato omicidio; L'influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto, il marito Jonathan Maldonato a processo per tentato omicidio; Trovata in casa con un foro nel petto, a processo per tentato omicidio il marito dell’influencer Siu; L'influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto nel 2024, il marito a processo per tentato omicidio. Biella, l'influencer Siu ferita al petto: il marito Jonathan Maldonato a processo per tentato omicidioAndrà a processo per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia Jonathan Maldonato, marito dell'influencer biellese Soukaina El Basri, nota come Siu, che nel maggio 2024 fu ricoverata con una grave ... tag24.it L’influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto nel 2024, il marito a processo per tentato omicidioIl prossimo 18 giugno inizierà il processo a carico di Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti di Soukania El ... fanpage.it Leggi l'articolo - Influencer Siu trovata in casa con un foro nel petto, marito a processo per tentato omicidio #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella facebook