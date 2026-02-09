Licenziamento collettivo a Industria Chimica Reggiana il presidio dei lavoratori | E’ stato uno choc ci è crollato il mondo addosso

I lavoratori dell’Industria Chimica Reggiana si sono radunati davanti alla fabbrica, sotto la pioggia, per protestare contro il licenziamento collettivo annunciato ieri. “Ci è crollato il mondo addosso”, dice uno di loro con la voce rotta dall’emozione. La notizia ha colpito duramente tutti, lasciando i dipendenti senza parole e senza certezze sul futuro. La tensione si fa sentire, mentre cercano di capire quali saranno i prossimi passi da fare.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2026 – “ Ci è crollato il mondo addosso ”. Con la schiena dritta e sotto la pioggia, per i dipendenti di Icr - Industria Chimica Reggiana il meteo è l’ultimo dei problemi. Stamattina si sono riuniti in presidio insieme alla Filctem Cgil davanti alla sede di via Gasparini; solo venerdì scorso hanno ricevuto la notizia di 54 licenziamenti su un totale di 74 dipendenti. L’intero reparto produttivo pare destinato allo smantellamento per volere della proprietà, la multinazionale americana Ppg Industries che ha comprato l’azienda nel 2020, lasciando a Reggio solo una ventina di impiegati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

