Nei giorni scorsi la ditta Consorzio Valcomino, azienda componente della Ati che gestisce i servizi in appalto all’interno della Casa Albergo Inps di Pescara, avrebbe inviato una lettera di licenziamento per giusta causa a una lavoratrice iscritta all’Unione Sindacale di Base, con riserva di azioni legali per richiesta di risarcimento dei danni reputazionali che avrebbe subito. La motivazione, come informano Usb Lavoro Privato ChietiPescara Rsa Usb Servizi Integrati, sarebbe la “lesione definitiva del rapporto di fiducia tra le parti” scaturita da una mail inviata alla direzione nazionale e regionale Inps in cui la lavoratrice avrebbe diffamato l’azienda riportando fatti e situazioni verificatesi all’interno della struttura.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il tribunale di Chieti ordina all’Inps il ripristino della Naspi per una lavoratriceIl tribunale di Chieti ha emesso un’ordinanza che ordina all’Inps di ripristinare la Naspi a una lavoratrice, accogliendo un ricorso presentato dalla stessa.

Tregua in Sanitaservice: sospeso lo stato di agitazione dopo il tavolo in prefetturaTregua in Sanitaservice: dopo l’incontro in prefettura a Brindisi, lo stato di agitazione dei dipendenti è stato sospeso.

Stato di agitazione e sit-in nella casa albergo Inps "La Pineta" dopo il licenziamento di una lavoratrice - A proclamare lo stato di agitazione è il sindacato Usb che chiede l'immediato reintegro della lavoratrice ... ilpescara.it