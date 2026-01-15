Riccione riabbraccia la sua storia | sabato lo svelamento della prua della Bruna nel ricordo dei marinai
Riccione rinnova il suo legame con la storia locale, dedicando un momento di riflessione e rispetto. Sabato 17 gennaio alle 11, si terrà lo svelamento della prua della “Bruna” in ricordo dei marinai, un’occasione per conservare e tramandare il patrimonio culturale della comunità. Un evento che invita alla memoria e alla condivisione, in un’atmosfera di sobria partecipazione.
Sabato, 17 gennaio, alle ore 11, la città di Riccione vivrà un momento di profonda commozione e memoria collettiva. Presso la rotonda di viale Torino, proprio di fronte al piazzale Marinai d’Italia, verrà svelato il nuovo manufatto della prua della barca “Bruna”. L'opera, originariamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
