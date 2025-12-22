Città invasa di runners Oltre 4000 di corsa per la Maratona di Pisa nel segno di Galileo

Un fiume umano di oltre quattromila runners arrivati da 20 Paesi e i 42,195 km tra i più iconici del calendario podistico italiano, con traguardo in Piazza dei Miracoli sotto la Torre Pendente ad incoronareo per Dmitriy Nedelin e Dominika Stelmach. Sono loro il re e la regina della XXVI Maratona di Pisa, l’ultima 42k dell’anno, come da tradizione accompagnata dalla Pisanina Mezza Maratona e dalla Christmas Run (6,5 km). Con 2 ore, 12 minuti’ e 39 secondi Nedelin ha abbattuto il record maschile della manifestazione, che resisteva da ben 10 anni. Una gara sempre al comandio la sua, durante la quale ha incrementato gradualmente il proprio distacco fino a imporsi di circa 7 minuti su Mohamed Chaaboud (2 ore h 19’ 23’’). 🔗 Leggi su Lanazione.it

