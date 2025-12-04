Direttiva anticorruzione schiaffo dell’Ue a Meloni | torna l’abuso d’ufficio che il suo governo ha abolito

Dall’Europa arriva un nuovo schiaffo al governo Meloni. Nella nuova direttiva anticorruzione, su cui è stato raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento Ue, è previsto il reato di ‘esercizio illecito di funzione pubblica’, in pratica l’abuso d’ufficio che è stato eliminato nel 2024 dal governo Meloni. Questa direttiva stabilisce norme a livello dell’Ue affinché in tutti gli Stati membri una serie di atti siano considerati reati e definiti allo stesso modo. Si tratta della corruzione nel settore pubblico e privato, appropriazione indebita, traffico di influenze, intralcio alla giustizia, arricchimento derivante da reati di corruzione, occultamento e alcune gravi violazioni dell’esercizio illegale di funzioni pubbliche. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

