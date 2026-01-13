Perché Corona ha attaccato Signorini il racconto a Lo Stato delle Cose | ‘Non è vendetta è guerra al sistema’

Nella puntata di Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti analizza il rapporto tra Corona e Signorini, approfondendo le ragioni di un confronto che ha attirato l’attenzione pubblica. L’intervento di Corona, definito da alcuni come una “guerra al sistema”, solleva domande sulla natura del conflitto e sulle dinamiche del mondo dello spettacolo e dell’editoria. Un racconto che invita a riflettere sulle motivazioni e sui contorni di questa vicenda.

Il caso Corona-Signorini torna in prima serata. Il caso Corona-Signorini torna sotto i riflettori grazie a Massimo Giletti, che nella puntata del 12 gennaio di Lo Stato delle Cose ha provato a ricostruire l’origine di una frattura che ha sorpreso il mondo dello spettacolo e dell’editoria. Il punto di partenza è semplice quanto destabilizzante: perché Fabrizio Corona, dopo decenni di collaborazione professionale, ha scelto di colpire pubblicamente Alfonso Signorini con accuse durissime? Una domanda che Giletti pone senza filtri, parlando apertamente di “pugnalata alle spalle” e cercando di distinguere tra rancore personale e strategia comunicativa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

