Il giudice Piergiorgio Morosini presenta alla Ubik il suo libro ' Mani legate'

Il giudice Piergiorgio Morosini ha presentato alla libreria Ubik il suo nuovo libro, ‘Mani legate’. La pubblicazione nasce dalla discussione sulla riforma della giustizia e il recente referendum, che ha acceso il dibattito pubblico. Morosini analizza le possibili conseguenze sulla qualità della democrazia italiana, offrendo spunti concreti e riflessioni approfondite. Durante l’incontro, ha illustrato come le modifiche legislative potrebbero influenzare il sistema giudiziario, coinvolgendo anche le opinioni di Antonella Mascali, coautrice del testo.

Quali riflessi produrrebbe la riforma sulla giustizia, l'ormai famosissimo referendum, sulla qualità della nostra democrazia? La risposta è 'Mani legate' (PaperFIRST, 2026), il libro scritto a quattro mani dalla giornalista Antonella Mascali e dal giudice Piergiorgio Morosini. Sarà proprio quest'ultimo a intervenire, sabato 21 febbraio alle 18.30 negli spazi della libreria Ubik di Foggia: attuale presidente del Tribunale di Palermo, ex componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Morosini nella sua carriera di giudice ha processato alcuni dei più importanti boss di Cosa nostra, occupandosi di infiltrazioni mafiose in numerosi ambiti della società civile.