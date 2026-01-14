Mascali e Morosini presentano ‘Mani legate’ il nuovo saggio di Paper First sulla separazione delle carriere dei magistrati

Mascali e Morosini presentano ‘Mani legate’, un nuovo saggio pubblicato da Paper First, che analizza la separazione delle carriere dei magistrati. L’opera, firmata dalla giornalista Antonella Mascali e dal presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, propone un approfondimento su un tema centrale nel sistema giudiziario italiano, offrendo uno sguardo obiettivo e informativo sulla questione.

La giornalista Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, firmano Mani legate. La separazione delle carriere per addomesticare la giustizia (Paper First). Giustizia e politica. Clima da resa dei conti, alla vigilia di un referendum tra i più importanti degli ultimi trent’anni. Confermare o bocciare la riforma costituzionale a firma Meloni-Nordio? La posta in gioco è alta. Il testo non si limita a separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri. Che è già un dato di fatto. Ambisce a mutare l’equilibrio tra poteri dello Stato e a liberare la politica da ogni controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mascali e Morosini presentano ‘Mani legate’, il nuovo saggio di Paper First sulla separazione delle carriere dei magistrati Leggi anche: Separazione delle carriere – il confine sottile tra controllo e potere. La diretta con Gomez, Mascali e Morosini Leggi anche: Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e quelle del no La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Affermano che avremo una giustizia più efficiente. Sarà così Saremo tutti uguali davanti alla legge Ci saranno argini all’arbitrio di chi comanda Sono gli interrogativi a cui rispondono Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini nel loro libro sul referendum, ‘ x.com Affermano che avremo una giustizia più efficiente. Sarà così Saremo tutti uguali davanti alla legge Ci saranno argini all’arbitrio di chi comanda Sono gli interrogativi a cui rispondono Antonella Mascali e Piergiorgio Morosini nel loro libro sul referendum, ‘ facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.