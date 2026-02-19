Il figlio unico Retrospettiva su Rino Gaetano

Rino Gaetano, morto nel 1981 a soli 30 anni, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana grazie al suo stile ironico e originale. La sua musica, fatta di testi pungenti e melodie orecchiabili, continua a sorprendere anche oggi, più di 40 anni dopo. Una mostra a Roma ripercorre la sua carriera, evidenziando come le sue canzoni affrontassero temi sociali e politici con tono diretto e spesso provocatorio. La retrospettiva include anche fotografie rare e bozzetti originali, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita artistica.

Un percorso musicale ironico, spiazzante e profondamente attuale che restituisce tutta la ricercatezza stilistica di Rino Gaetano. Domani sera, alle 21 nella Sala del Capitolo del Real Collegio, va in scena "", concerto inserito nella quinta Rassegna della canzone d'autore promossa dal Centro di promozione musicale Animando. Protagonista della serata sarà Igor Santini in quartetto, con Igor Santini alla voce e chitarra, Marco Bachi al basso e contrabbasso, Andrea Checcucci alla chitarra e al pianoforte, Matteo Diddi alla batteria e percussioni. L'ospite speciale sarà Cecilia Pascale, voce. Alessandro Gaetano è il nipote di Rino Gaetano, è anche lui cantautore, e ora porta la musica dello zio sui palchi. Omaggio a Rino Gaetano al Teatro AncheCinema di Bari. Il teatro AncheCinema di Bari ospiterà giovedì 19 febbraio 2026 uno spettacolo dedicato a Rino Gaetano. In scena al Real Collegio 'Il figlio unico', una retrospettiva su Rino Gaetano. Lo spettacolo racconta la ricercatezza stilistica del cantautore ironico e dissacrante, della scrittura quasi dadaista, fotografica.