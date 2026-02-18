Omaggio a Rino Gaetano al Teatro AncheCinema di Bari

Il teatro AncheCinema di Bari ospiterà giovedì 19 febbraio 2026 uno spettacolo dedicato a Rino Gaetano. L’evento, ideato da Alessandra Pizzi e prodotto da Ergo Sum, ripropone le canzoni del famoso cantautore calabrese. Alessio Vassallo interpreterà alcuni dei brani più noti, accompagnato dalla partecipazione di Lorenzo Mancarella. La serata offre l’opportunità di ascoltare le melodie di Gaetano, che negli anni ha lasciato un segno profondo nella musica italiana. L’ingresso è previsto alle 20, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

E cantava le canzoni, omaggio a Rino Gaetano firmato da Alessandra Pizzi e prodotto da Ergo Sum, con Alessio Vassallo e la partecipazione di Lorenzo Mancarella, andrà in scena giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 20.30 al Teatro AncheCinema di Bari. Alessio Vassallo regala al pubblico un’esperienza raffinata, cornice ideale per una serata in cui musica e teatro si fondono in un racconto intenso ed emozionante. Un viaggio attraverso le parole, le note e la visione poetica di uno degli artisti più anticonformisti della musica italiana. Un'occasione per riscoprire la profondità di testi che, dietro l’apparente leggerezza, celano uno sguardo lucido, ironico e visionario sul nostro tempo.🔗 Leggi su Baritoday.it

