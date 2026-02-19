Il confronto tra Mattarella e Meloni si è acceso dopo che entrambi hanno espresso opinioni diverse sul referendum. La causa è stata la richiesta di chiarimenti sulla riforma costituzionale, che ha acceso un acceso dibattito pubblico. Mattarella ha sottolineato l’importanza di rispettare la Costituzione, mentre Meloni ha difeso le scelte del governo. La discussione si è svolta davanti a un pubblico attento, con le parti che hanno mantenuto posizioni distanti. La questione rimane al centro dell’attenzione politica italiana.

Il presidente della Repubblica non poteva essere più chiaro. Ma lo stesso si può dire della presidente del Consiglio. Sergio Mattarella ieri ha deciso di presiedere una riunione ordinaria del Consiglio superiore della Magistratura, spiegando con chiarezza l’eccezionalità della scelta, mai compiuta finora nei suoi undici anni di presidenza. «Mi hanno indotto a questa decisione – ha detto – la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Consiglio superiore della magistratura. Soprattutto, la necessità e l’intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il duello tra Mattarella e Meloni, e la vera posta del referendum

La posta in gioco del referendum: “Schlein rischia molto più di Meloni”Il referendum di domenica scorsa ha messo sotto pressione Elly Schlein, che si trova a rischiare più di Giorgia Meloni, a causa delle polemiche e delle tensioni che si sono scatenate nel dibattito pubblico.

Leggi anche: Duello mancato tra Schlein e Meloni: la mossa del premier spiazza il leader del Pd

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.