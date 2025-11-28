Duello mancato tra Schlein e Meloni | la mossa del premier spiazza il leader del Pd

Non si è rivelata vincente la carta giocata da Elly Schlein in vista di Atreju. Il duello con Giorgia Meloni, proposto dal segretario del Pd, si è rivelato un boomerang dopo che il presidente del Consiglio ha allargato il confronto, includendo Giuseppe Conte. La proposta di Schlein . Per la festa annuale di Fratelli d’Italia, prevista a Castel Sant’Angelo a partire dal 6 dicembre, l’invito era stato recapitato anche a Elly Schlein. Che aveva però posto una condizione: avrebbe partecipato solo se le fosse stato permesso un faccia a faccia con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Poco dopo, il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, si era già espresso in merito: «Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell’opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. 🔗 Leggi su Panorama.it

