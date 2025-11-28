Duello mancato tra Schlein e Meloni | la mossa del premier spiazza il leader del Pd
Non si è rivelata vincente la carta giocata da Elly Schlein in vista di Atreju. Il duello con Giorgia Meloni, proposto dal segretario del Pd, si è rivelato un boomerang dopo che il presidente del Consiglio ha allargato il confronto, includendo Giuseppe Conte. La proposta di Schlein . Per la festa annuale di Fratelli d’Italia, prevista a Castel Sant’Angelo a partire dal 6 dicembre, l’invito era stato recapitato anche a Elly Schlein. Che aveva però posto una condizione: avrebbe partecipato solo se le fosse stato permesso un faccia a faccia con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Poco dopo, il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, si era già espresso in merito: «Se va bene a tutti, visto che stiamo invitando tutti i leader dell’opposizione e hanno già quasi tutti accettato, porterò questa proposta a Giorgia Meloni e deciderà lei. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Letizia spiega Maignan! Il mancato rinnovo nasce dopo Rotterdam: Furlani aveva ragione ad abbassare l'offerta dopo le performance deludenti. https://www.milannews24.com/letizia-rinnovo-maignan-milan-furlani-mercato/ #Maignan #Milan #Letizia #R - facebook.com Vai su Facebook
Duello mancato tra Schlein e Meloni: la mossa del premier spiazza il leader del Pd - Meloni accetta il confronto ma solo se c’è anche Giuseppe Conte: «Non spetta a me stabilire chi debba ... Riporta panorama.it
Conte sul duello Meloni-Schlein ad Atreju: "A me dissero no, ora scelgano loro se cambiare format" - Schlein: "Anche io quando fui invitato l'anno scorso ad Atreju avevo sondato la disponibilità della premier a un confronto" ... Si legge su ilfoglio.it
Atreju, Meloni accetta il confronto con Schlein ma rilancia: «Ci sia anche Conte. Non scelgo io il leader del centrosinistra» - È la contromossa di Giorgia Meloni, che raccoglie il guanto di sfida di Elly Schlein e rilancia: sì al confronto ad ... Segnala msn.com