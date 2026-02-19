Il dt Cianni sulla prova con l’Ostiamare Atteggiamento troppo molle Recanatese così non ti salvi

Il direttore sportivo Cianni ha criticato duramente la prestazione della Recanatese durante l’amichevole con l’Ostiamare, evidenziando un atteggiamento troppo morbido in campo. La squadra ha mostrato poca grinta e determinazione, rischiando di compromettere il morale prima delle sfide ufficiali. Cianni ha sottolineato che, se si continua così, sarà difficile salvarsi in campionato. La delusione è palpabile tra i tifosi, che attendono risposte concrete dalla squadra nel prossimo impegno ufficiale. La squadra si prepara ora a rispondere sul campo.

Riflessioni improntate ad un crudo realismo quelle di metà settimana del dt Cianni il quale, un po' come tutti, del resto, è uscito dall' Anco Marzio di Ostia deluso dalla prova della squadra, pur perfettamente consapevole delle enormi difficoltà che il confronto presentava. Diciamo allora che c'è modo e modo di perdere e quello di domenica scorsa non concede grandi margini di speranza ad una squadra che invece dovrebbe sempre lottare con il coltello tra i denti e la baionetta innestata per il traguardo della salvezza. "Ho visto un atteggiamento troppo molle – ha detto – nonostante l'avversario, pur forte, ci abbia concesso molti spazi.