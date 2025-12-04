Il dt Cianni sul mercato Recanatese su una punta impossibile prendere Nanapere

Negli ultimi giorni le voci di mercato si stanno facendo sempre più insistenti e soprattutto erano molteplici i "rumours" che arrivavano dall’Abruzzo di un pressing insistente della Recanatese sul Teramo e su Emmanuel Nanapere, l’attaccante italo-nigeriano di 24 anni che tutti hanno apprezzato per le doti da goleador messe in mostra a Castelfidardo. La verifica di queste indiscrezioni non poteva quindi non passare da Josè Cianni: "Confermo tutto – ci dice il dt – ed è una trattativa durata almeno un paio di settimane. Volevamo portare il ragazzo con noi perché parliamo di un giocatore fortissimo per la categoria e che, attualmente, sta giocando a singhiozzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il dt Cianni sul mercato. "Recanatese su una punta, impossibile prendere Nanapere»

