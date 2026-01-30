Il dt Cianni fa il punto sulle trattative Eleuteri alla Recanatese? Ci spero ancora

Josè Cianni, direttore tecnico della Recanatese, fa il punto sulle trattative di mercato. Conferma di sperare ancora di portare in squadra Alessandro Eleuteri, l’esterno destro di 27 anni, anche se il suo arrivo sembra ancora lontano. La trattativa è in salita, ma il club non molla.

Josè Cianni, dd tdella Recanatese: non possiamo non notare come l’auspicato tesseramento di Alessandro Eleuteri, esterno destro 27enne, tarda ad arrivare. Quali le ragioni? "Purtroppo per una serie di motivi, non si è concretizzata un’operazione in uscita (il "papabile" era Di Francesco ndr) e questo ha complicato le cose". Il giocatore è disponibile a venire incontro alle vostre esigenze. "Sì, desidera giocare, si allena con noi da giorni e sta facendo dei grossi passi avanti in questo senso. Per questo diciamo che non ho perso le speranze". Capitolo portieri: con Fioravanti out come procede il recupero di Zagaglia? "Siamo ottimisti per averlo a disposizione domenica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il tecnico Josè Cianni lavora per rafforzare la rosa della Recanatese, valutando le possibilità di mercato e le esigenze della squadra.

