Il test di volo di un drone dotato di defibrillatore rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza delle operazioni di emergenza. Con capacità di sorvolare traffico, ostacoli e semafori, questo innovativo sistema mira a portare rapidamente il soccorso nei luoghi più critici, contribuendo alla rapidità di intervento e alla possibilità di salvare vite umane.

Bruciare traffico, ostacoli e semafori per portare il soccorso d’emergenza proprio là dove serve e farlo il prima possibile, contribuendo a salvare vite umane. Come? Volando, direte voi. E in effetti la soluzione è proprio quella di sfruttare un drone agile e rapido, testato e sviluppato ad hoc. È l’idea che ha portato al test di volo eseguito nei giorni scorsi a Rosciano (Pescara) all’interno del progetto sperimentale Seuam (Sanitary Emergency Urban Air Mobility). Si tratta di un progetto pionieristico che punta a rivoluzionare il soccorso sanitario d’emergenza attraverso l’impiego di droni e sistemi di mobilità aerea urbana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Drone con defribillatore batte ambulanza, il test di volo

Leggi anche: Farmaci salvavita trasportati con un drone: il 13 novembre volo dimostrativo da Acquaviva a Bari

Leggi anche: Droga e smartphone “in volo” verso il carcere: intercettato drone carico di merce illecita

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Emergenza cardiaca, drone batte l’ambulanza e defibrillatore arriva in anticipo: primo test in Abruzzo; Emergenza 118, i droni salvavita volano in Abruzzo: a Rosciano il test che batte il tempo.

L'INIZIATIVA A Pianella la prima sperimentazione operativa di trasporto sanitario urgente di defibrillatore tramite drone I dettagli: https://cityne.ws/MQ0sQ - facebook.com facebook