Drone con defribillatore batte ambulanza il test di volo
Il test di volo di un drone dotato di defibrillatore rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza delle operazioni di emergenza. Con capacità di sorvolare traffico, ostacoli e semafori, questo innovativo sistema mira a portare rapidamente il soccorso nei luoghi più critici, contribuendo alla rapidità di intervento e alla possibilità di salvare vite umane.
Bruciare traffico, ostacoli e semafori per portare il soccorso d’emergenza proprio là dove serve e farlo il prima possibile, contribuendo a salvare vite umane. Come? Volando, direte voi. E in effetti la soluzione è proprio quella di sfruttare un drone agile e rapido, testato e sviluppato ad hoc. È l’idea che ha portato al test di volo eseguito nei giorni scorsi a Rosciano (Pescara) all’interno del progetto sperimentale Seuam (Sanitary Emergency Urban Air Mobility). Si tratta di un progetto pionieristico che punta a rivoluzionare il soccorso sanitario d’emergenza attraverso l’impiego di droni e sistemi di mobilità aerea urbana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
