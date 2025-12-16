Il gigantesco drone cinese Jetank ha effettuato il primo volo La ‘portaerei volante’ trasporta sciami di mini Uav missili e bombe

Roma, 16 dicembre 2025 - Il drone Jetank ha effettuato con successo il suo primo volo. L'immenso UAV cinese, ribattezzato "la portaerei volante" da alcuni siti specializzati, è stato presentato per la prima volta al Airshow China 2024 a Zhuhai, nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. Il test invece è stato effettuato giovedì 11 dicembre nella provincia dello Shaanxi, nella Cina nord-occidentale. Trasporta sciami di droni. Da subito, alla presentazione quasi due anni fa, si era compresa l'innovazione che portava con sé il nuovo drone, capace di trasportare e 'liberare' micidiali sciami di droni più piccoli, con possibili impieghi sia militari che commerciali, come per il trasporto di merci in zone remote. Quotidiano.net

