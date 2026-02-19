Il dramma del dottor Zanotti morto in un incidente | l' addio struggente di moglie e figlia

Il dottor Eros Zanotti è morto giovedì scorso in un incidente sull’autostrada A14, tra Forlì e Cesena Nord. La causa è stata una manovra improvvisa di un altro veicolo che ha provocato lo scontro. La moglie e la figlia hanno raggiunto il luogo dell’incidente, assistendo impotenti alla scena. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile. La salma sarà sepolta nel suo paese d’origine, il Forlivese, domani mattina.

Il dottor Eros Zanotti verrà sepolto nel Forlivese, dopo la tragica scomparsa avvenuta giovedì scorso a causa di un incidente lungo l’autostrada A14, tra Forlì e Cesena Nord. Le esequie si terranno nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio: Zanotti – originario di Argenta (Fe) – verrà sepolto nel cimitero di San Martino in Strada, accanto alle tombe di un fratello e dei genitori. A piangerne la scomparsa sono la moglie Daniela e la figlia Lucrezia. Nella nostra provincia, sono due i comuni particolarmente legati al suo ricordo. Di casa nella frazione di Barcuzzi, a Lonato, il medico era un volto noto anche a Montichiari, dove aveva prestato servizio nel reparto di Medicina generale dell’ospedale locale: oltre trent’anni di impegno e lavoro, fino al pensionamento conseguito solo tre anni fa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Terribile incidente in autostrada: morto sul colpo il dottor Eros ZanottiIl dottor Eros Zanotti, 65 anni, ha perso la vita in un incidente autostradale che si è verificato questa mattina tra Lonato del Garda e Montichiari, quando la sua auto è finita fuori strada dopo un colpo di sonno.

Eros Zanotti, Lonato e Montichiari piangono il medico morto in un incidente sull’A14Eros Zanotti, medico di 65 anni, è morto in un incidente sull’A14, lasciando le comunità di Lonato e Montichiari senza una figura molto conosciuta.

