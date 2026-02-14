Eros Zanotti, medico di 65 anni, è morto in un incidente sull’A14, lasciando le comunità di Lonato e Montichiari senza una figura molto conosciuta. La sua vettura si è schiantata contro un altro veicolo durante un viaggio di routine, provocando un impatto violento che ha causato la sua morte immediata. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e colleghi, che ricordano Zanotti come un professionista appassionato e disponibile.

Lonato del Garda (Brescia), 14 febbraio 2025 – Lutto a Lonato del Garda e Montichiari: è morto Eros Zanotti, 65 anni, medico per oltre trent’anni in alcuni ospedali bresciani. L’uomo ha perso la vita giovedì sera, in un incidente sull’Autostrada A14. Tornava dalla Romagna, dove vivono i genitori e il fratello, quando l’auto su cui viaggiava è rimasta coinvolta in una carambola che non gli ha lasciato scampo. L’incidente. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di giovedì 12 febbraio, all’altezza dell’area di servizio Bevano, nel tratto tra Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna, sull’Autostrada A14. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eros Zanotti, Lonato e Montichiari piangono il medico morto in un incidente sull’A14

Il dottor Eros Zanotti, 65 anni, ha perso la vita in un incidente autostradale che si è verificato questa mattina tra Lonato del Garda e Montichiari, quando la sua auto è finita fuori strada dopo un colpo di sonno.

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di sabato sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, causando un decesso e significativi disagi al traffico.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Terribile incidente in autostrada: morto sul colpo il dottor Eros Zanotti - BresciaToday; Schianto in A14, muore il dottor Eros Zanotti; Schianto sull’A14, muore il medico bresciano Eros Zanotti; Medico bresciano muore in un incidente stradale.

Eros Zanotti, Lonato e Montichiari piangono il medico morto in un incidente sull’A14Lonato del Garda (Brescia), 14 febbraio 2025 – Lutto a Lonato del Garda e Montichiari: è morto Eros Zanotti, 65 anni, medico per oltre trent’anni in alcuni ospedali bresciani. L’uomo ha perso la vita ... ilgiorno.it

Si scontra con un’auto e un camion nel Bresciano e muore: la vittima è il dottor Eros ZanottiEros Zanotti è il medico di 65 anni che è morto sul colpo dopo un incidente stradale avvenuto lo scorso giovedì in Emilia Romagna ... fanpage.it

In diretta dal Passo del Tonale il passaggio della Fiamma Olimpica !! Video: Roberta Zanotti #FiammaOlimpica #passaggiofiammaolimpica #passotonale @fanpiùattivi facebook