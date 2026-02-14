Terribile incidente in autostrada | morto sul colpo il dottor Eros Zanotti

Il dottor Eros Zanotti, 65 anni, ha perso la vita in un incidente autostradale che si è verificato questa mattina tra Lonato del Garda e Montichiari, quando la sua auto è finita fuori strada dopo un colpo di sonno. Un testimone ha visto il veicolo sbandare improvvisamente e uscire dalla carreggiata, causando danni gravi e portando alla tragica morte del medico. La notizia sta facendo il giro dei paesi vicini, dove molti ricordano Zanotti come un professionista molto stimato.

Lonato del Garda e Montichiari piangono la perdita del dottor Eros Zanotti, 65 anni, morto in un tragico incidente stradale. Per oltre trent’anni aveva lavorato all’ospedale di Montichiari, guadagnandosi stima e affetto tra colleghi e pazienti. Il medico ha perso la vita nell’abitacolo della sua auto, ribaltata dopo una carambola che ha coinvolto un’altra vettura e un camion. Ferrarese di nascita — nato ad Argenta nell’ottobre del 1960 — Zanotti era però bresciano d’adozione. Da tantissimi anni viveva, con la moglie Daniela e la figlia Lucrezia, nella frazione Barcuzzi di Lonato del Garda, dove era conosciuto non solo come professionista, ma anche come punto di riferimento per la comunità locale.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

