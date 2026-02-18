Italia osservatrice alla prima riunione del Board of peace Tajani | Andrò io a Washington

L’Italia sarà presente alla prima riunione del “Board of peace” negli Stati Uniti, a causa della sua crescente attenzione alle questioni di stabilità globale. A rappresentarla ci sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha annunciato di volare a Washington per partecipare all’evento. La presenza italiana sottolinea l’interesse del governo per rafforzare i rapporti internazionali e contribuire alle decisioni sul mantenimento della pace. Tajani ha dichiarato che sarà lui stesso a prendere parte ai lavori, portando con sé le istanze del nostro Paese.

L'Italia parteciperà alla prima riunione del "Board of peace" negli Usa e a rappresentarla ci sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani. «Sì, andrò io a Washington a rappresentare l'Italia come osservatrice a questa prima riunione del Board of Peace, per essere presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza, sul futuro della Palestina ». Queste le parole del titolare della Farnesina, che ha annunciato la decisione ai giornalisti dopo l'arrivo a Tirana per la riunione ministeriale sul Corridoio VIII. Poi ha offerto ulteriori delucidazioni sulla scelta di partecipare: « L'Italia è sempre stata protagonista nell'area del Mediterraneo.