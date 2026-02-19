il direttore di rai sport paolo petrecca ha rassegnato le sue dimissioni

Paolo Petrecca ha deciso di lasciare il ruolo di direttore di Rai Sport, motivando il suo addio con la conclusione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. La sua scelta arriva dopo anni di lavoro in prima linea, durante i quali ha gestito molte coperture sportive importanti. La Rai ha annunciato che il suo incarico terminerà ufficialmente a marzo, quando si concluderanno le Olimpiadi. La sua partenza segna un nuovo capitolo per la redazione sportiva dell’emittente pubblica.

Paolo Petrecca ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di direttore di Rai Sport; lascerà l’incarico alla fine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Al suo posto, provvisoriamente, subentrerà il vice direttore Marco Lollobrigida. A scatenare la vicenda che ha portato al suo passo indietro è stata la sua fallimentare telecronaca della Cerimonia d’apertura dei Giochi, ma i problemi erano iniziati molto prima. Il mandato di Petrecca è stato costellato sin dall’inizio dalle proteste della redazione, che lo ha sfiduciato per ben due volte durante la presentazione del suo piano editoriale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

