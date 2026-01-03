Il digiuno intermittente non funziona se mangi le stesse calorie | ecco cosa cambia davvero

Il digiuno intermittente è spesso promosso come metodo efficace per migliorare metabolismo e salute. Tuttavia, un recente studio evidenzia che i benefici non si manifestano se l’apporto calorico rimane invariato. In realtà, il digiuno può influenzare il ritmo biologico dell’organismo, indipendentemente dal consumo di calorie. Questa scoperta invita a considerare attentamente le reali modalità e finalità di questa pratica.

Secondo un nuovo studio, il digiuno intermittente non migliora metabolismo o salute cardiovascolare se l’apporto calorico resta invariato, ma può influenzare il ritmo biologico dell’organismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Tutti fanno il digiuno intermittente, ma nessuno conosce davvero le conseguenze sull’organismo Leggi anche: Digiuno intermittente e salute: cosa emerge dagli studi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il digiuno intermittente per dimagrire funziona? Il nutrizionista: È uno strumento, non una dieta; Annamaria Colao: «Il digiuno? Un metodo potentissimo purché sia fatto su misura»; Garattini: “Mangiate poco, vivrete più a lungo. Ma no al digiuno intermittente. Quale cibo scegliere (ed evitare) durante le feste”; Mangiare (meglio) durante le feste: i consigli anti-eccessi del professor Garattini. Il digiuno intermittente non funziona se mangi le stesse calorie: ecco cosa cambia davvero - Secondo un nuovo studio, il digiuno intermittente non migliora metabolismo o salute cardiovascolare se l’apporto calorico resta invariato, ma può influenzare ... fanpage.it

Digiuno intermittente, l'endocrinologa Annamaria Colao: «Funziona se si segue la regola delle tre Q. Per me niente cena, il metabolismo non la capisce» - Negli ultimi tempi si parla spesso di digiuno e quasi tutti conosciamo qualcuno che ha deciso di saltare sistematicamente il pranzo, la colazione o la cena. corriereadriatico.it

Dieta, cosa è e come funziona il digiuno intermittente - Con l'avvicinarsi dell'estate in tanti vogliono rimettersi in forma e questa è una delle diete che va per la maggiore. ilsussidiario.net

ANA BONASSA e LAURA MARISE - NUNCA VI 1 CIENTISTA - PODCAST 3 IRMÃOS #898

Tiziano Scarparo. . 3 SEGNALI CHE STAI FACENDO IL DIGIUNO INTERMITTENTE FATTO BENE , PERCHÉ NEL NUOVO ANNO ABBIAMO SCELTO DI METTERE LA NOSTRA SALUTE AL PRIMO POSTO E SE VUOI SAPERE COME FARE IL DIGIUNO IN - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.