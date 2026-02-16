Il digiuno intermittente funziona meglio delle diete tradizionali? Uno studio li ha confrontati

Un team di ricercatori dell'Universidad Hospital Italiano di Buenos Aires ha analizzato 22 studi sul digiuno intermittente, evidenziando che questa pratica non supera le diete tradizionali in termini di perdita di peso. La ricerca mostra che, nonostante molte persone scelgano il digiuno per dimagrire, i risultati ottenuti non sono così efficaci come si pensa, e spesso i benefici sono limitati. Un esempio concreto è che molti soggetti riprendono facilmente i chili persi, anche dopo aver seguito questa modalità alimentare.

Per verificare se il digiuno intermittente sia davvero così vantaggioso sulla perdita di peso i ricercatori dell'Universidad Hospital Italiano de Buenos Aire ha confrontato 22 studi sull'argomento: secondo i ricercatori i risultati non sono all'altezza delle aspettative.🔗 Leggi su Fanpage.it Crohn: digiuno intermittente migliora sintomi, peso e metabolismo in uno studio canadese. L’Università di Calgary ha condotto uno studio che mostra come il digiuno intermittente possa aiutare le persone con malattia di Crohn. La dieta che fa bene al cervello: uno studio rivela i benefici del digiuno intermittente Il digiuno intermittente sta attirando l’attenzione come strategia per migliorare la salute cerebrale. Digiuno Intermittente: Funziona Solo Se Fai Questa Cosa Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Malattia di Crohn: il digiuno intermittente apre nuove prospettive; Come il digiuno intermittente riduce il morbo di Crohn; Il libro sul digiuno intermittente più venduto in Italia è un manuale per mettere ordine nei pasti; Malattia di Crohn: il digiuno intermittente potrebbe aiutare a spegnere la malattia. Quando il digiuno intermittente aiuta davvero la saluteScopri in questo articolo quando il digiuno intermittente aiuta davvero la salute e migliora il tuo benessere. microbiologiaitalia.it Digiuno intermittente, la Colao spiega come funziona: «Potentissimo se si seguono le regole, come quella delle tre Q»Nel suo nuovo libro Il digiuno su misura, Colao sottolinea che «ognuno ha il suo digiuno e non ne esiste uno valido per tutti. Il digiuno è un codice potentissimo, non a caso tutte le religioni ne ... ilmattino.it Studio Dott. Tomella. . Il digiuno intermittente non nasce per dimagrire, ma dagli studi sulla longevità e sulla restrizione calorica. Già negli anni ’80, ricerche pubblicate su Nature sulle scimmie rhesus hanno mostrato che una riduzione delle calorie era associat - facebook.com facebook