Avellino il dibattito sul consenso e la riforma dell’articolo 609-bis | la parola che pesa sulla legge

Ad Avellino, ieri, si è acceso il dibattito sulla riforma dell’articolo 609-bis, a causa di una parola che divide: consenso. Durante il convegno “Ti avevo detto no”, tenutosi in via Francesco Tedesco 646, nel Rione Ferrovia, i partecipanti hanno analizzato come questa semplice parola possa influenzare le procedure legali e le accuse di reato. Un esempio concreto è stato il caso di una donna che ha condiviso la sua esperienza, evidenziando come l’interpretazione del consenso possa cambiare le sorti di un processo.

Un incontro mette al centro il tema del consenso nella definizione di violenza sessuale e riapre la discussione sulla tutela delle vittime Ad Avellino, ieri, si è parlato di una parola semplice e decisiva: consenso. Il convegno “Ti avevo detto no”, ospitato ad Avellino Scalo, in via Francesco Tedesco 646, nel Rione Ferrovia, ha riportato l’attenzione su un passaggio legislativo destinato a far discutere. Il testo di legge che modifica l’articolo 609-bis del Codice penale, relativo alla violenza sessuale, è atteso a breve in Aula. Il punto più controverso riguarda proprio il riferimento al consenso nella definizione del reato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Senza consenso, è stupro. La rivoluzione dell'articolo "609 bis" Avellino, l'incontro sulla riforma della legge contro la violenza sulle donne Venerdì 13 febbraio, ad Avellino, si terrà un incontro pubblico dedicato alla riforma della legge contro la violenza sulle donne. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ti avevo detto no: ad Avellino il dibattito sulla riforma del consenso nella legge sulla violenza sessuale; Tempi Nuovi, Popolari Uniti: il dibattito politico ad Avellino e la sfida delle priorità cittadine; Pastore: La città di Avellino torni al centro del dibattito politico; Nascita della Consulta Argento: Avellino avvia il confronto sul ruolo attivo degli anziani. Ti avevo detto no: ad Avellino il dibattito sulla riforma del consenso nella legge sulla violenza sessualeIl testo di legge volto a modificare l’articolo 609-bis, relativo alla normativa sul consenso, giungerà a breve in Aula per la sua discussione. Un passo molto discusso e molto contrastato verso una ... irpinianews.it Ad Avellino arriva il pronipote di Mussolini per la presentazione del suo libro sul fascismoAVELLINO- Proprio negli ultimi giorni la presentazione del libro Mussolini e il fascismo, L’altra storia scritto da Caio Mussolini, ovvero il pronipote del Duce, che si doveva svolgere ieri nella sa ... irpinianews.it Pastore: La città di Avellino torni al centro del dibattito politico #Avellino facebook