Donald Trump ha annunciato un piano volto a ottenere accesso alle riserve petrolifere del Venezuela, con l’obiettivo di acquisire tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio. La proposta prevede che le autorità di transizione venezuelane consegnino agli Stati Uniti questa quantità di oro nero, valutata circa 2,8 miliardi di dollari, in un contesto di tensioni geopolitiche legate alle risorse energetiche del paese sudamericano.

Donald Trump svela il piano per mettere le mani sull'oro nero di Caracas, e annuncia che «le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Usa tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni, per un valore di circa 2,8 miliardi di dollari». «Questo greggio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di presidente degli Stati Uniti, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e americano», scrive sul suo social Truth, precisando di aver «chiesto al segretario dell'Energia Chris Wright di attuare immediatamente il progetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Navi russe e pozzi in Venezuela. Trump apre la guerra del petrolio

