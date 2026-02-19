Il decreto-topolino sulle bollette | Meloni sfida l’Ue e premia il gas

Il governo Meloni ha approvato un decreto che riduce gli aiuti alle famiglie, causando malumore tra gli esperti di energia. La misura, definita “topolino” da più parti, prevede sconti limitati e poca sostanza per chi affronta bollette sempre più alte. La decisione arriva dopo settimane di annunci trionfalistici e confronti con l’Unione Europea, che aveva richiesto interventi più incisivi. Con questa mossa, l’Italia sembra privilegiare il settore del gas, incentivando le aziende petrolifere. La scelta ha già scatenato critiche e reazioni contrarie.

Il caso Il Cdm stanzia 5 miliardi: l'80% va alle imprese, alle famiglie restano le briciole del bonus sociale. Sotto i 25 mila euro di Isee lo sconto è un miraggio delegato ai privati Il caso Il Cdm stanzia 5 miliardi: l'80% va alle imprese, alle famiglie restano le briciole del bonus sociale. Sotto i 25 mila euro di Isee lo sconto è un miraggio delegato ai privati Gli annunci roboanti del governo Meloni hanno partorito il topolino. Il cosiddetto «decreto bollette», che dovrebbe fermare il salasso dei costi dell’energia da tre anni a questa parte, si riduce a un contributo straordinario una tantum di 115 euro riservato ai 2,7 milioni di beneficiari del bonus sociale, mentre al ceto medio povero che ha un reddito Isee sotto i 25 mila euro non viene data alcuna garanzia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il decreto-topolino sulle bollette: Meloni sfida l’Ue e premia il gas Meloni rivendica le misure sulle bollette. Ma ora si affida all’UeMeloni ha difeso le misure sulle bollette, attribuendo la decisione alla necessità di aiutare le famiglie. Decreto bollette con taglio del prezzo di luce e gas verso il Cdm, cosa prevedeLa prossima settimana il governo metterà sul tavolo il Decreto bollette, che dovrebbe portare un taglio alle tariffe di luce e gas. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Decreto bollette, non ci sono soldi. Il governo avvia un percorso; Decreto Sicurezza, il Mosac attacca: Topolino gattopardesco; Docenti tutor e orientatori, la UIL Scuola sollecita il decreto sulle risorse per il 2025/2026: scuole in difficoltà; Le microcar elettriche da comprare con gli incentivi. Bollette, soliti bonus e aiuti volontari: il decreto Energia a rischio flopVia libera al decreto Energia con gli sconti in bolletta per famiglie fragili e imprese. Ma piovono critiche sul governo. lanotiziagiornale.it Vera Buonomo (Uil): Il decreto bollette sta nascendo come misura tampone, che arriva tardi e non incideIntervista alla segretaria confederale: Non modifica la struttura della bolletta, bisognerebbe ridiscutere seriamente quali oneri ci finiscono. Ci ... huffingtonpost.it Via libera al decreto bollette. Meloni: «Aiuti da oltre 5 miliardi». Orsini: «Segnale importante» ilsole24ore.com/art/bollette-e… x.com Il Cdm approva il decreto bollette. Meloni: "Impatto rilevante che garantirà risparmi e benefici diretti nell'ordine di oltre 5 miliardi di euro". #ANSA facebook