Il Como supera il Pisa con un netto 3-0, salendo a 33 punti e consolidando la posizione in classifica. Nzola, ancora una volta, sbaglia un rigore, in un episodio che si ripete frequentemente. La vittoria permette ai lombardi di avvicinarsi alle squadre di vertice, mantenendo un ritmo costante in campionato.

Il Como sale a 33 punti grazie alla vittoria per 3-0 sul Pisa, e raggiunge gli stessi punti di Roma e Juventus. La squadra lombarda vanta inoltre la miglior difesa della Serie A, insieme alla Roma, con soli 12 gol subiti. Pisa-Como: report del match. Al 20’ arriva l’azione più pericolosa per i padroni di casa: Nzola controlla e lavora bene un pallone, servendo Tramoni, che si lancia verso la porta difesa da Butez. Il suo tiro di destro verso il secondo palo però sfiora la porta senza trovare il gol. Nel resto del primo tempo ci sono state altre occasioni interessanti da entrambe le parti, ma nessun attaccante è riuscito a bucare le difese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Como travolge il Pisa 3 a 0 ed è quarto in classifica. Nzola sbaglia un rigore alla David, ormai è una moda

Leggi anche: LIVE Sassuolo-Pisa 1-1: al rigore di Nzola risponde Matic con una girata al volo!

Leggi anche: La Juve spreca, David sbaglia il rigore: 1-1 con il Lecce

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Serie A: Fiorentina ancora ultima, il Como torna a vincere e la Juve non sbaglia a Pisa; Probabili Formazioni Pisa vs Como: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico; ANTICIPI DEL SABATO DI A - 17esima giornata: successi esterni per Juve, Como e Cagliari, nuovo pari della Lazio, Fiorentina allo sbando; Probabili Formazioni Como vs Udinese: Analisi Match, Formazioni, Assenze, Dove Vederla, Quote Scommesse e Pronostico.

Serie A: il Como vince a Pisa 3-0 - 0, gol di Perrone e doppietta Douvikas Il Pisa gioca una buon gara per oltre un’ora, ma si sgretola dopo lo svantaggio e fallisce con Nzola una ghiotta opportunità per riaprire ... ansa.it